Calciomercato Juventus, occhi su Kane | Il Tottenham fissa il prezzo

La Juventus continua a monitorare il calciomercato internazionale alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la rosa. In estate non è da scartare la possibilità di andare all’assalto del big

La Juventus non ha vissuto una serata positiva ieri contro il Porto. Negli ottavi di finale di Champions League, i bianconeri sono stati sconfitti con il punteggio di 2-1 e in generale hanno mostrato diverse difficoltà sotto profilo del gioco e anche della creazione delle occasioni. I bianconeri, infatti, prima del gol di Chiesa hanno evidenziato poche vere palle gol e in generale sembrava mancasse una vera prima punta in grado di far girare il gioco.

Sul rendimento di Alvaro Morata, andranno fatte le dovute valutazioni, ma la Juventus resta attiva sul calciomercato, alla ricerca di possibili profili che possano far comodo ad Andrea Pirlo e possano innalzare il livello della rosa. Il nome giusto potrebbe essere quello di Harry Kane. Il bomber inglese è entrato al centro dei discorsi di mercato nelle ultime ore: ecco le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, occhio al nome di Kane: il Tottenham fissa il prezzo

La Juventus potrebbe, dunque, mettere gli occhi su Harry Kane, ma il prezzo del calciatore non è affatto basso. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, infatti, l’attaccante sarebbe valutato addirittura 150 milioni di sterline, corrispondenti a più di 170 milioni di euro. Una cifra proibitiva in partenza praticamente per tutti i club internazionali al momento, ma attenzione anche ai due club di Manchester che continua a seguire Kane con grande attenzione.

La Juventus potrebbe tentare l’assalto solo in caso di cessioni particolarmente remunerative. In tal senso attenzione alla posizione di diversi calciatori in rosa che potrebbero permettere ai bianconeri di incassare la cifra richiesta. La Vecchia Signora potrebbe valutare le offerte per profili come Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Si tratta di calciatori che non hanno mai reso al massimo a Torino e potrebbero permettere di costituire un primo tesoretto interessante in ottica mercato.