Il Milan non smette di lavorare sul futuro e pensa al cambio in porta in caso di addio del big: spunta un nome a sorpresa

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che sabato scorso ha rimediato una brutta sconfitta contro lo Spezia ma può ancora dire la sua in questo lungo e avvincente campionato. I rossoneri sono partiti con l’obiettivo quarto posto per ritornare in Champions League ma grazie ai risultati straordinari dei primi mesi ora possono anche ambire a traguardi più importanti. La lotta scudetto infatti è apertissima e tutto può succedere.

In Serie A infatti dopo il passo falso con lo Spezia è stata persa la prima posizione ma non preclude di sognare visto che mancano ancora tante giornate alla fine. I rossoneri hanno un punto di distacco rispetto all’Inter che ha effettuato il sorpasso, ma domenica ci sarà il derby proprio con i nerazzurri che potrà essere importante per la lotta allo scudetto. All’andata ebbero la meglio i ragazzi allenati da Stefano Pioli imponendosi per 2-1.

Calciomercato Milan, in caso di addio di Donnarumma si pensa al colpo Unai Simon

Mentre la squadra è concentrata sul campo per vivere tre mesi da protagonista, la società del Milan continua a studiare nuove soluzioni per programmare il futuro. I rossoneri infatti stanno anche valutando la situazione di Gianluigi Donnarumma, che ha un contratto in scadenza a giugno di quest’anno e ancora non è arrivato nessun rinnovo. La volontà del calciatore sembrerebbe quella di restare, ma bisogna ancora valutare le varie condizioni.

In caso di addio del giovane rossonero, si potrebbe lavorare per un altro talento che sta facendo molto bene. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, infatti, la società potrebbe pensare al classe 1997 Unai Simon. L’estremo difensore dell’Athletic Bilbao ha collezionato 22 presenze fin qui e ha subito 26 reti, ma ha dimostrato sicuramente di essere affidabile.

Il colpo appare comunque difficile ma la valutazione dell’estremo difensore si aggira intorno ai 50 milioni di euro.