Milan e Juventus starebbero pensando a colpi di assoluto valore in vista della prossima stagione: il top player nel mirino del club spagnolo

Saranno mesi importanti per Juventus e Milan in vista della prossima stagione. L’Inter è tornata attualmente al primo posto in classifica e così, in caso di fallimento degli obiettivi prefissati, i due top club italiani starebbero pensando a colpi importanti per il prossimo futuro. Tanti giocatori comuni messi nel mirino per arrivare a puntellare le rispettive rose a disposizione di Pirlo e Pioli.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, duello con l’Inter | Obiettivo in Premier

Calciomercato Milan e Juventus, idea Luis Alberto in Liga

E così il profilo più interessante è quello del centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, che ha avuto un miglioramento globale anno dopo anno diventando uno dei migliori d’Europa e conquistando anche le convocazioni in Nazionale maggiore. Un percorso completo attirando anche i top club, come per esempio il Siviglia, che avrebbe gli occhi su di lui dopo l’arrivo de “El Papu” Gomez subito protagonista in Spagna.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, terzino dalla Spagna | C’è l’offerta di Maldini

Come svelato dal portale “Elgoldigital” con una valutazione di 70 milioni di euro il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, lo lascerebbe partire subito con Milan e Juventus beffate. Le due compagini italiane hanno messo nel mirino il giocatore spagnolo, capace di illuminare con le sue giocate da urlo la Serie A. In questa stagione per lui sono arrivati anche sei gol complessivamente dando un grosso contributo in termini di marcature.

Luis Alberto è molto concentrato sulla Lazio. Dopo la sconfitta contro l’Inter gli uomini di Inzaghi cercheranno subito di essere protagonisti pensando successivamente anche alla super sfida in Champions contro il Bayern Monaco. Nel settembre 2020 è arrivato l’ultimo prolungamento fino al 2025, ma in caso di offerte importanti lo spagnolo potrebbe tornare in Spagna per chiudere la sua carriera.