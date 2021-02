L’Inter perde ancora una volta Stefano Sensi in vista del derby di domenica: risentimento muscolare per il centrocampista

L’Inter è chiamata ad un’altra grande prova di forza domenica contro il Milan. La vittoria con la Lazio gli ha permesso, complice la sconfitta del Milan con lo Spezia, di guadagnare la vetta della classifica, a discapito proprio dei rossoneri che ora sono costretti ad inseguire i ‘cugini’. quale migliore occasione dello scontro diretto che vede il Milan in vantaggio alla luce della vittoria di andata ma una sconfitta adesso potrebbe voler dire 4 lunghezze di distanza dalla vetta.

Antonio Conte, sfruttando anche il vantaggio di non avere le coppe europee, può gestire meglio le energie dei suoi calciatori ma deve comunque fare i conti con qualche problema non di poco conto, soprattutto a centrocampo. Il dubbio è sulla presenza in campo di Arturo Vidal. Il cileno sta recuperando da un problema al ginocchio che non gli ha permesso di essere presente con la Lazio. Dovrebbe essere recuperato ma non è comunque certa la sua presenza dal primo minuto viste le convincenti prestazioni di Christian Eriksen che stanno convincendo Conte a inserirlo tra i titolari.

Inter, Vidal verso la panchina | Si ferma ancora una volta Sensi

Il vero problema riguarda, ancora una volta, Stefano Sensi che si è fermato, come riportato da Sky Sport, per un affaticamento muscolare. L’ennesimo problema muscolare per l’ex Sassuolo che proprio non riesce a ritrovare la condizione che lo ha contraddistinto ad inizio anno scorso. Conte sta provando a reintegrarlo gradualmente ma questo ennesimo problema fisico complica ancor di più il suo reinserimento.

Sono ancora da valutare le reali condizioni del calciatore e la reale entità dell’infortunio ma è molto improbabile che possa essere disponibile per il derby di domenica. Conte, quindi, quasi sicuramente si affiderà agli stessi interpreti che hanno sconfitto la Lazio, tra cui proprio Christian Eriksen che alternerà compiti di regia a compiti da mezz’ala. Vidal quasi sicuramente andrà in panchina, per Sensi si aspetta l’esito degli esami.