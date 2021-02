Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, riceve ufficiamente l’ammenda dalla FIGC per la frase blasfema

La FIGC non perdona Gianluigi Buffon. Infatti il portiere della Juventus nella partita contro il Parma si era lasciato sfuggire una frase blasfema, che non passa inosservata alla Federazione. Infatti arriva oggi la decisione della FIGC sull’ammenda all’estremo difensore bianconero. Il comunicato ufficiale condiviso sul sito recita: “Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola, sanziona con un’ammenda di 5.000 euro Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus era stato deferito per aver pronunciato una frase blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre”. Dunque una nuova tegola per il portiere bianconero, che non è nuovo a tali scivoloni.