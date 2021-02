La Roma vince col Braga grazie agli attaccanti, il Milan segna 2 gol ma viene beffata allo scadere

Il Milan segna due gol alla Stella Rossa al ritorno in Europa League ma non bastano per agguantare la vittoria: termina 2-2 con il gol nel recupero della squadra serba, ma è un risultato che può certamente favorire la squadra di Stefano Pioli in vista del ritorno a San Siro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, fissato il prezzo del big | La Juventus ci prova!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, rivoluzione Juve | Chi rischia l’addio in caso di fallimento

La Roma invece sbanca in Portogallo battendo il Braga con un netto 2-0 grazie ai gol di Edin Dzeko che torna a segnare sull’assist di Spinazzola e Borja Mayoral che nel finale arrotonda il risultato dando un grosso vantaggio alla squadra di Fonseca in vista del ritorno all’Olimpico. Una giornata europea che comunque può lasciare soddisfazione ad entrambe le squadre.

Milan beffato, Roma convincente | Tabellino marcatori

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan e Juventus, addio al top player | Idea in Spagna

BRAGA-ROMA 0-2

5’Dzeko; 87’B.Mayoral

STELLA ROSSA-MILAN 2-2

42′ (autogol) Pankov; 52′ Kanga (rigore); 61′ Theo Hernandez; 90+3 Pankov