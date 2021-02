La Juventus è pronta al colpaccio in attacco, si pensa al nome importante: c’è l’occasione direttamente dalla Premier League

Non sono stati dei mesi semplici quelli vissuti fin qui dalla Juventus. La società ha effettuato un vero e proprio ribaltone la scorsa estate, sia per quanto riguarda lo staff tecnico con l’esonero di Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo, che per quanto concerne la rosa. Sono state effettuate infatti diverse cessioni e nuovi colpi in entrata, ma fin qui i risultati non stanno premiando la dirigenza per gli investimenti fatti.

I bianconeri sono partiti male nei primi mesi e nel 2021 sembrava esserci stata la svolta, ma i due ko consecutivi contro Napoli in Serie A e Porto in Champions League hanno riacceso ogni dubbio. Ora in campionato la vetta della classifica dista ben 8 punti ed è occupata dall’Inter e per sperare ancora bisogna raggiungere solo ed esclusivamente risultati positivi, anche se con il recupero con il Napoli lo svantaggio potrebbe anche ridursi però non basta.

Calciomercato Juventus, occasione Kane: l’attaccante può lasciare il Tottenham

Mentre la compagine allenata da Andrea Pirlo è concentrata solo ed esclusivamente sul campo per rimontare in ogni competizione, la società continua a studiare nuove mosse da attuare nel prossimo calciomercato. I bianconeri infatti sono a caccia di occasioni da sfruttare per rinforzare la rosa in estate e potrebbe anche esserci il nome di Harry Kane che potrebbe fare gola alla ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riportato da Indykaila News, infatti, l’attaccante inglese avrebbe deciso di volersene andare dal Totteham e la società sarebbe disposta a cederlo al prezzo giusto. Gli ‘Spurs’ sono pronti dunque al sacrificio per guadagnare una buona somma di denaro da reinvestire per l’attaccante. Per rimpiazzarlo al momento ci sarebbero due nomi in particolare: Dominic Calvert-Lewin e Danny Ings.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, Harry Kane dunque potrebbe infiammare il prossimo calciomercato e la Juventus potrebbe partecipare alla lotta per acquistare il bomber. In questa stagione i numeri del classe 1993 sono più che importanti: già 20 reti siglate tra campionato e coppe.