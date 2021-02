Calciomercato Juventus, addio Pogba | Il piano di Solskjaer

La Juventus potrebbe dire addio a un vecchio obiettivo di mercato: ecco il piano del Manchester United per trattenere Pogba

Il Manchester United ha intenzione di ritornare presto in Champions League. La stagione dei Red Devils finora può considerarsi positiva, anche perché l’attuale secondo posto in classifica -anche se il distacco dal Manchester City è alto-, mette in una situazione di tranquillità i ragazzi di Solskjaer. La Premier è un campionato difficile è c’è un +4 da gestire sulla quinta in classifica. Certo, i risultati delle ultime settimane non sono eccellenti, ma quasi nessuno ha continuità in questa stagione. E in estate, andranno monitorate alcune situazioni in sede di mercato.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Bild‘, il Manchester United ha intenzione di rinforzare il suo reparto offensivo. L’idea è quella di acquistare un forte esterno, e la prima scelta è da tempo Jadon Sancho del Borussia Dortmund. La trattativa è complessa, dunque i Red Devils starebbero pensando a un piano B che riguarda Kingsley Coman, ex calciatore della Juventus.

Juventus, United su Coman per trattenere Pogba

Non è stata eccellente l’esperienza di Kingsley Coman alla Juventus qualche anno fa. I bianconeri decisero di venderlo al Bayern Monaco, con il quale si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Suo è stato il gol che ha consegnato la Champions League ai bavaresi la scorsa stagione, proprio contro il PSG, sua ex squadra prima che approdasse in Italia.

Un colpo che il Manchester United potrebbe piazzare per convincere Paul Pogba a restare. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e se non rinnoverà il contratto, dovrà lasciare la squadra di Solskjaer. La Juventus è molto interessata a riportare a Torino il ‘Polpo Paul‘, ecco perché i Red Devils vorrebbero portargli un connazionale ed ex compagno in squadra. Coman viene valutato una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.