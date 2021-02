Calciomercato Milan e Juve, suggestione Ziyech | Intreccio col Chelsea

Milan e Juventus continuano a lavorare sul calciomercato in ottica futura per arrivare a giocatori di assoluto valore: idea pazza con intreccio dalla Germania

Saranno mesi infuocati per Milan, Juventus e Inter in vista dei prossimi impegni tra campionato e Coppe europee. Le big d’Italia cercheranno così di trionfare al termine della stagione con un occhio sempre vigile al fronte calciomercato per arrivare a giocatori top in vista del prossimo anno. L’idea suggestiva potrebbe arrivare dalla Premier League con un intreccio importante direttamente dalla Bundesliga.

Calciomercato Milan e Juventus, addio Ziyech: suggestione in Serie A

Come svelato dal tabloid The Sun, attraverso la Bild, il Gladbach potrebbe perdere molti giocatori interessanti in estate visto che il manager Marco Rose si trasferirà al Borussia Dortmund. E così potrebbe partire l’esterno Jonas Hofmann, autore di sei gol conditi da dieci assist decisivi con il debutto in Nazionale tedesca arrivato ad ottobre. E così, secondo le prime indiscrezioni, Tuchel, attualmente al Chelsea, lo avrebbe già messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo. In quest’ottica Christian Pulisic o Hakim Ziyech potrebbero dire addio ai Blues facendo così il percorso inverso.

Proprio il talentuoso giocatore marocchino, ex Ajax, non è stato decisivo prima con Lampard e poi con Tuchel: finora per lui sono arrivati circa mille minuti complessivi con due gol e quattro assist vincenti. Il suo rendimento è molto al di sotto delle aspettative con il giocatore voglioso di dare una sterzata decisiva alla sua carriera dopo un anno terribile. Il suo futuro potrebbe essere anche in Italia, visto che anche in passato è stato accostato alla Roma. L’idea suggestiva sarebbe così per Milan, Juventus e Inter, alla ricerca sempre di elementi di assoluto talento per puntellare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori.

Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali in corso, ma la situazione va monitorata attentamente in vista dei prossimi mesi. Hakim Ziyech si è messo in luce proprio in Olanda con la maglia dell’Ajax entusiasmando tutti anche in Champions League.