Alla luce delle grandi difficoltà della Juventus anche sugli esterni difensivi, i bianconeri potrebbero ripensare ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. L’ex Atalanta può tornare

Due KO di fila per la Juventus che dopo la sconfitta di misura sul campo del Napoli ha ceduto il passo anche al Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una debacle che complica il passaggio del turno degli uomini di Pirlo alla fase successiva. A Oporto è mancato, tra le altre cose, anche l’apporto di Cuadrado sulla corsia di destra. Il colombiano è tra gli uomini insostituibili di questa Juventus che complessivamente ha faticato parecchio sugli esterni difensivi. Tra problemi fisici, Covid, ritardo di condizione e fase calante proprio le fasce non sembrano ancora aver trovato la giusta quadra. In particolare, con un Danilo sempre più difensivo e spesso impiegato anche nella retroguardia a tre, e con un Alex Sandro lontano parente del mancino che fu, la dirigenza piemontese potrebbe tornare alla carica in sede di mercato per un nuovo elemento. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, affare Milan-Inter | Ipotesi scambio! I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la big spagnola all’assalto | Juventus KO

Calciomercato Juventus, esterno per Pirlo: Castagne cavallo di ritorno

La nuova freccia di Pirlo potrebbe anche essere una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Timothy Castagne che la scorsa estate ha lasciato l’Atalanta per approdare al Leicester. In Premier League un’avventura fin qui dai due volti con una prima fase molto positiva ed una seconda caratterizzata da troppi infortuni che ne hanno pregiudicato la crescita.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus sfida il Milan | Scambio con il Chelsea

Intanto le ‘Foxes’ hanno proseguito la loro ottima stagione anche senza il belga ex Atalanta che è ancora giovane e può giocare indistintamente sia a destra che a sinistra, soprattutto in un modulo variabile e versatile come quello progettato quest’anno da Andrea Pirlo. Alla Juventus farebbe infatti comodissimo un esterno tanto duttile a prezzi comunque inferiori ai 30 milioni di euro come il belga classe 1995. Castagne dal canto suo conosce benissimo il campionato di Serie A e qualora non rientrasse a pieno ritmo nell’ultimo terzo di stagione potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di tornare nel paese che lo ha lanciato definitivamente, in un calcio forse più congeniale alle sue caratteristiche.