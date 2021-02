Juventus e Inter studiano nuovi colpi di calciomercato e duellano per diversi calciatori: c’è la beffa dalla Francia

Non sono mesi semplici quelli che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi in questa prima metà di stagione. I bianconeri infatti per la prima volta dopo nove anni hanno un distacco notevole dalla vetta della classifica e devono rialzarsi al più presto per evitare di perdere il campionato. Al momento l’Inter è sopra a tutti e ha otto punti di vantaggio rispetto alla Juventus, che però deve ancora disputare una gara.

Qualora dovesse arrivare la vittoria contro il Napoli, infatti, la compagine allenata da Andrea Pirlo recupererebbe sicuramente tre punti importanti e si avvicinerebbe alla vetta della classifica. È chiaro però che vincere nel recupero non basterà, ma ci vogliono anche diversi risultati positivi per rialzarsi. Alla Juventus infatti è mancata quella serie di vittorie consecutive per poter dire la sua in questo avvincente campionato, ma mancano ancora diverse giornate e tutto può ancora succedere. Intanto l’Inter non smette di lavorare per tenere salda la posizione conquistata una settimana fa.

Calciomercato, il PSG prepara il rinnovo per Bernat: Juventus e Inter ko

Cristiano Ronaldo e compagni sono ormai focalizzati sul terreno di gioco per tentare la rimonta sia in Serie A che in Champions League, dove c’è da ribaltare la sconfitta per 2-1 rimediata contro il Porto. La società invece non smette di lavorare sul calciomercato e studia le diverse occasioni che si presenteranno in questi mesi, visto che ci sono diversi calciatori importanti in scadenza o in uscita dai rispettivi club.

Uno dei nomi seguiti sia dalla Juventus che dall’Inter è quello del terzino del Paris Saint-Germain Juan Bernat. Secondo quanto riportato da RMC, però, il calciatore starebbe per raggiungere l’accordo di rinnovo con il club francese. Le squadre italiane si erano interessate per via del suo contratto in scadenza a giugno 2021, ma con le nuove trattative potrebbe sfumare in maniera definitiva l’obiettivo.

Nonostante l’infortunio, dunque, Bernat potrebbe prolungare la sua permanenza con il PSG offrendo un nuovo contratto fino al 2026.