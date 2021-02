Il Milan vuole rialzarsi sul campo e intanto studia nuovi colpi di calciomercato: si cerca un affare per la porta

Non è un buon momento quello che sta vivendo il Milan, che era partito nel migliore dei modi e nell’ultimo periodo ha avuto un netto calo ottenendo risultati negativi che hanno leggermente peggiorato la situazione attuale. Sabato scorso è arrivato un ko contro lo Spezia per 2-0 mentre giovedì è partita male l’avventura nella fase a eliminazione diretta contro la Stella Rossa, con un 2-2 in trasferta che non compromette la qualificazione ma sicuramente obbliga i rossoneri a lottare anche nella gara di ritorno.

In Serie A è comunque tutto possibile, visto che il Milan ha soltanto un punto in meno dell’Inter che ha effettuato il sorpasso domenica scorsa. Domani però ci sarà la sfida importantissima proprio contro i nerazzurri che sicuramente non sarà decisiva in ottica scudetto ma potrebbe lanciare comunque segnali importanti per una delle due squadre. La compagine allenata da Stefano Pioli vuole rialzarsi e non c’è miglior occasione per riscattarsi se non in un derby.

Calciomercato Milan, nel mirino c’è Maignan se parte Donnarumma: la richiesta del Lille

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole vivere tre mesi da protagonista, la società non smette di lavorare sul calciomercato e pensa sia ai possibili rinnovi che alle entrate da effettuare nella prossima estate. È ancora in bilico la situazione di Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno e non ha firmato nessun contratto per ora. La volontà delle parti è quella di prolungare la permanenza ma fino all’ufficialità tutto resta in sospeso.

Qualora dovesse esserci l’addio con l’estremo difensore rossonero, ci sarebbe già un nome che potrebbe finire nel mirino della società. Il Milan infatti potrebbe pensare a Mike Maignan, portiere del Lille. La società francese chiede circa 25-30 milioni di euro ma si potrebbe trovare anche una soluzione attraverso un’offerta relativa ai soldi più l’aggiunta di Jens Petter Hauge.

L’estremo difensore francese ha collezionato 25 presenze e ha subito 15 reti nel campionato di Ligue 1.