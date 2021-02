Il Milan deve rinunciare ad un attaccante in vista del derby contro l’Inter: il giocatore si è fermato nella rifinitura per un problema muscolare

I guai, in casa Milan, non sembrano finire mai. I rossoneri devono registrare un nuovo infortunio muscolare nel giorno che precede il derby contro l’Inter. Dopo aver perso Ismael Bennacer durante l’ultimo match di Europa League con la Stella Rossa, mister Stefano Pioli deve registrare anche il forfait di Mario Mandzukic. L’attaccante croato si è fermato nella rifinitura a causa di un problema muscolare.

Milan, infortunio per Mandzukic: salta l’Inter

Mario Mandzukic non sarà convocato per il match di campionato contro l’Inter. Un’assenza pesante per il croato, che in settimana aveva festeggiato la sua prima gara da titolare in rossonero. Ancora da capire l’entità del problema, ma lo stop pesa, considerando che l’attaccante era ancora alla ricerca della condizione migliore dopo il lungo periodo di stop.

Mister Stefano Pioli si affiderà ancora una volta a Ibrahimovic come unico riferimento in attacco. Sfortunato il croato che ai nerazzurri aveva già segnato un gol – decisivo – ai tempi della Juventus. Il numero 9 rossonero avrà occasione per rifarsi in futuro. Milan-Inter si giocano una fetta importante di scudetto: luci accese a San Siro, con la gara in programma domenica 21 febbraio alle ore 15:00.