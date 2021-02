Calciomercato Inter, il Liverpool piomba su De Paul | Conte si allontana

L’Inter si appresta ad affrontare il derby contro il Milan, ma potrebbe subire una vera e propria beffa sul calciomercato nei prossimi mesi. Ecco le ultime novità

L’Inter è al bivio della sua stagione. I nerazzurri, infatti, affronteranno tra pochi minuti il derby contro il Milan che potrebbe decidere molto della corsa allo Scudetto e sicuramente per l’attuale vetta della classifica. I due club, in ogni caso, sono pronti a cogliere anche le più interessanti occasioni sul calciomercato nei prossimi mesi, in modo da rinforzare in maniera importante le rose a disposizione di Antonio Conte e Stefano Pioli.

I nerazzurri, però, potrebbero subire dei rallentamenti nei prossimi mesi per quanto riguarda un importante arrivo a centrocampo. Uno dei nomi maggiormente accostati ai milanesi, infatti, è quello di Rodrigo de Paul. La Beneamata ormai da diverse sessioni di mercato va a caccia del centrocampista argentino che alla fine è sempre rimasto all’Udinese. Nelle scorse settimane, si è parlato con insistenza sempre maggiore di un possibile approdo a Milano in estate, dopo le ottime prestazioni offerte in Friuli. Lo scenario però potrebbe presto cambiare viste le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, le formazioni UFFICIALI del derby

Calciomercato Inter, il Liverpool piomba su De Paul: nuovo ostacolo per Conte

Antonio Conte potrebbe dunque dover rinunciare al forte trequartista che si sta esprimendo ai massimi livelli da mezzala e sembra particolarmente adatto al suo 3-5-2. In Inghilterra, infatti, si parla molto di un possibile approdo del centrocampista al Liverpool. Jurgen Klopp stravede per il calciatore che si adatterebbe alla perfezione al suo stile di calcio. I Reds, inoltre, non avrebbero problemi a soddisfare le richieste dell’Udinese che si aggirano intorno ai 40 milioni di euro.

Una doccia fredda per Conte che comunque sta cercando di rilanciare Christian Eriksen proprio in quella zona di campo, ma anche per la Juventus. Anche i bianconeri infatti sono sembrati particolarmente interessati a De Paul e l’hanno cercato nei mesi passati. La trattativa, però, non è mai entrata veramente nel vivo. Ora attenzione, dunque, al pressing del Liverpool che potrebbe sparigliare le carte per arrivare al calciatore e bruciare la concorrenza.