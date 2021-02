Il Real Madrid ha preso una decisione: Marcelo, Bale e Isco andranno via in estate a parametro zero, si risparmiano 30 milioni di ingaggio

Il club di Florentino Perez ha deciso: in estate andranno via a parametro zero tre dei giocatori con l’ingaggio più alto. Si tratta di Isco Alarcon, Gareth Bale e Marcelo, che lasceranno il Real Madrid. Per i tre, quindi, sarà sfida nella finestra di calciomercato che si aprirà a breve.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, il big offerto alla Juventus | La risposta di Paratici

Calciomercato, il Real libera Isco, Bale e Marcelo | Occhio alla Juventus

Per poter investire nel calciomercato estivo, il Real Madrid ha bisogno di sfoltire la sua rosa, ma soprattutto ha bisogno di abbassare il monte ingaggi. La decisione quindi è stata presa: con i loro 30 milioni di stipendio, Isco, Marcelo e Bale non faranno più parte della squadra dei Blancos dalla prossima estate.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpaccio sfumato | Scambio stellare col Chelsea

Gareth Bale, in prestito al Tottenham, ha un futuro ancora incerto, dato che il ritorno a Londra non è stato come lui se lo aspettava. Per quanto riguarda Isco e Marcelo, per lo spagnolo si è già fatta avanti il Siviglia, mentre il brasiliano sembra sempre più un giocatore della Juventus.