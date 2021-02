Il lavoro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma è sotto gli occhi di tutti, ma in estate potrebbe esserci l’addio anche con rinnovo

Dalla gestione complicata della rosa con il caso Dzeko alle vittorie convincenti collezionate in Serie A e in Europa League: Paulo Fonseca ha saputo riportare tranquillità nell’ambiente giallorosso. Inoltre, con due vittorie contro Benevento e Milan, Pellegrini e compagni potrebbero raggiungere proprio i rossoneri a quota 49 punti in classifica più la qualificazione al turno successivo con la sfida di ritorno all’Olimpico contro il Braga (0-2 in Portogallo). Un lavoro certosino apprezzato dalla dirigenza giallorossa, che ambisce alla qualificazione alla prossima Champions League. In questo caso ci sarebbe il rinnovo per l’allenatore portoghese, ma tutto è ancora in evoluzione.

Calciomercato Roma, Fonseca addio: la situazione con il rinnovo

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercatonews, non è detta l’ultima parola per la sua permanenza sulla panchina della Roma: anche con il rinnovo Fonseca potrebbe dire addio con il suo futuro sempre molto incerto. Lavorare nella Capitale non è mai facile ed è sempre molto complicato raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno per vari fattori.

Per quanto riguarda il possibile addio del tecnico lusitano, potrebbero esserci profili interessanti come idee suggestive: Allegri e Sarri sono i due nomi che circolano con insistenza ormai da tempo per sostituire Fonseca. I due ex allenatori della Juventus, fermi per vari motivi, vorrebbero mettersi nuovamente al lavoro per mettere in mostra tutte le loro qualità da gestori e tecnici di assoluto valore.

La Roma è concentrata così per quanto riguarda gli obiettivi stagionali: Fonseca vuole allungare la striscia positiva anche in Europa League per arrivare fino in fondo alla competizione europea, che potrebbe essere alla portata proprio della compagine giallorossa per esperienza e per qualità della rosa a disposizione dell’allenatore portoghese. I prossimi mesi saranno così decisivi per decifrare al meglio il futuro della gestione giallorossa.