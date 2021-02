Inter, super Lukaku nel derby contro il Milan | Sale il prezzo

Lukaku è stato uno dei grandi protagonisti nell’ampia vittoria odierna dell’Inter contro il Milan. L’attaccante nerazzurro vede variare anche la sua valutazione sul calciomercato

L’Inter è riuscita a battere il Milan nel derby giocato oggi alle 15.00. Si trattava di una partita molto sentita per le ambizioni dei nerazzurri in questa stagione. Dopo il sorpasso avvenuto la scorsa settimana, i nerazzurri sono riusciti ad allungare in classifica sui rossoneri grazie a una grande prova di squadra, evidenziatasi fin dai primi minuti di gara.

Lukaku e Lautaro Martinez hanno messo in crisi la difesa avversaria trovandosi alla perfezione sul campo e scambiando con grande qualità. La prova arriva già nei primi minuti di gioco quando è proprio il belga a servire un assist perfetto per l’argentino che firma lo 0-1. E’ ancora Romelu a stravolgere il derby nel secondo quando si mette in proprio e segna un devastante 0-3, battendo Donnarumma sul suo palo.

Calciomercato Inter, grande prova di Lukaku e il prezzo sale alle stelle

Il gigante belga è stato, dunque, protagonista dell’ennesima prova straripante, questa volta in uno scontro diretto, dato che in passato era spesso criticato per non incidere nei match decisivi. La prestazione di quest’oggi in un match tanto importante e di risalto internazionale non può che cambiare le valutazioni anche in ottica calciomercato.

Lukaku era stato accostato ad alcune delle maggiori big internazionali nelle scorse settimane, come Manchester City o Barcellona. Il valore del belga già era decisamente alto alla luce della crescita avuta agli ordini di Antonio Conte, ma dopo questa partita potrebbe alzarsi ulteriormente. La sua valutazione ora supera i 100 milioni di euro: l’ex Manchester United sta dimostrando tutte le sue qualità offensive diventando a tratti incontenibile e facendo gola ai maggiori club internazionali. Chi lo vuole, però, ora è avvisato: il suo prezzo è sempre più alto che chissà che non possa salire ulteriormente con il finale di stagione. Di certo, ora vuole essere l’epicentro assoluto dell’Inter di Conte.