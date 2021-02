Dopo un fallo fischiatogli contro, il difensore centrale del Milan Simon Kjaer si accende contro l’arbitro nel derby con l’Inter

Si sa, il derby non è una partita come le altre, quest’anno però lo è ancora di meno. Passato in svantaggio dopo soli cinque minuti grazie al gol di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter, il Milan sembra un po’ nervoso in campo. Soprattutto Simon Kjaer.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, blitz da 40 milioni | ‘Beffa’ per Conte

Milan-Inter, scintille in campo tra Kjaer e l’arbitro | Cosa è successo

Un’entrata sull’unico marcatore del derby tra Milan e Inter, Lautaro Martinez, e un fallo fischiato contro sono stati la miccia che ha acceso un piccolo dibattito tra il difensore centrale rossonero Simon Kjaer e l’arbitro Doveri. “Sei cieco?“, avrebbe urlato il danese nei confronti del primo uomo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Koeman pazzo di lui | Pericolo Barcellona