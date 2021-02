Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Cagliari ha reso noto l’esonero di Di Francesco

La pessima stagione del Cagliari ha indotto Giulini a prendere una decisione importante per il futuro della sua squadra. E’ arrivata l’ufficialità dell’esonero di Eusebio Di Francesco: decisiva la sconfitta in casa contro il Torino per 0-1, che ha fatto scivolare i sardi a -5 dal quartultimo posto. Troppe 14 sconfitte su 23 partite e una vittoria che manca dal 7 novembre scorso.

Cagliari, è UFFICIALE: addio a Di Francesco

Al posto di Di Francesco, il Cagliari ha scelto di puntare su Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità“.