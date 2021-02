Calciomercato, la Juventus piomba su Kondogbia | Scambio alla pari

La Juventus monitora il calciomercato internazionale a caccia di profili che potrebbero far comodo alla causa bianconera. Attenzione all’ipotesi di scambio e al possibile approdo dell’ex Inter a Torino

La Juventus sembrava in netta risalita dal punto di vista del gioco e dei risultati, ma i passi falsi contro Porto e Napoli si sono fatti sentire e hanno portato un gran numero di critiche nei confronti dei bianconeri e di Andrea Pirlo. In particolare, uno dei reparti maggiormente sotto accusa è stato il centrocampo. Rodrigo Bentancur è stato l’artefice del grave errore che ha portato il vantaggio del Porto e in generale la manovra dei bianconeri in quegli impegni ha fatto fatica a decollare.

Proprio per questo la Juventus potrebbe intervenire nella prossima sessione di mercato in modo da garantire ad Andrea Pirlo profili di qualità, ma anche di fisicità che riescano a fare la differenza in entrambe le fasi di gioco. Uno di questi potrebbe essere un ex centrocampista dell’Inter che, però, non ha lasciato un buon ricordo in Italia. Ecco tutte le ultime novità e il possibile scenario che potrebbe concretizzarsi sul calciomercato nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, Kondogbia nel mirino: attenzione allo scambio con Douglas Costa

Uno dei profili valutati dalla Juventus sul calciomercato potrebbe essere Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista non ha fatto bene con la maglia dell’Inter, ma poi è riuscito a riscattarsi con il Valencia. Ora una nuova opportunità con l’Atletico Madrid dove, però, non è riuscito a mettersi in evidenza. Ha totalizzato, infatti, 19 presenze, ma di queste solo poche da titolare e senza realizzare gol o assist.

Nei prossimi mesi, il francese potrebbe dunque cambiare nuovamente maglia e interessa particolarmente alla Juventus. La sua valutazione si aggira intorno ai 22 milioni di euro, ma potrebbe essere messo in piedi uno scambio che potrebbe giovare a entrambi i club. I bianconeri potrebbe, infatti, inserire nell’affare Douglas Costa, di rientro dal Bayern Monaco in uno scambio alla pari decisamente allettante.