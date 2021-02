Il Napoli pensa al calciomercato e si interroga sul futuro allenatore: la posizione di Gattuso è ancora in bilico ed un ex allenatore dell’Inter avrebbe dato la disponibilità. Ecco quanto chiede

Il Napoli valuta giorno dopo giorno l’operato di mister Gattuso in attesa di prendere una decisione definitiva sull’allenatore della squadra. L’undici partenopeo continua ad avere un andamento altalenante, complice anche una lunga serie di infortuni che non dà tregua al tecnico. La classifica, però, parla chiaro: settimo posto in classifica, 40 punti e già otto sconfitte in campionato, il doppio dell’Atalanta che è quarta in graduatoria.

Calciomercato Napoli, grande nome in panchina

La discontinuità sta costando punti importanti al Napoli, distaccato in campionato e a rischio eliminazione in Europa League dopo il 2-0 rimediato nella partita d’andata contro il Granada. Mister Gattuso va per la sua strada, ma sa che la dirigenza sta vagliando la sua posizione. Il presidente De Laurentiis è a caccia del grande nome che possa riportare entusiasmo nella piazza. Tra i tanti allenatori accostati ai partenopei, due in particolare sembrano poter dare la loro disponibilità.

È questo il pensiero fatto proprio da Umberto Chiariello: il giornalista, ai microfoni di ‘Canale 21’, ha dichiarato: “Allegri al Napoli non viene, così come Sarri“. L’esperto punta sul nome di Rafael Benitez che, secondo lui, “ha dato la sua disponibilità“. Lo spagnolo – che a Napoli ha vissuto anni importanti, collezionando 112 panchine tra il 2013 ed il 2015 non è l’unico pronto al trasferimento.

Napoli, le cifre per arrivare a Spalletti

L’allenatore che più rispecchierebbe i desideri della dirigenza è infatti Luciano Spalletti. Il tecnico toscano – secondo quanto riferisce Chiariello – “accetterebbe una proposta da 3-4 milioni a stagione“. L’idea del Napoli è quella di offrire all’allenatore un contratto di due anni e mezzo (per subentrare immediatamente), con la cifra dell’offerta che ammonterebbe così a circa 10 milioni totali.

Alternative non ce ne sono se si vuole un cambio drastico. O Spalletti, o Gattuso fino a fine stagione. In quel caso, riferisce Chiariello, “il Napoli potrebbe prendere in considerazione per giugno i nomi di Italiano e Juric“. Il presidente De Laurentiis punta però al grande nome, e Spalletti è – al momento – l”unico pronto a dare risposta positiva alle cifre sopra riportate.