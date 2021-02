Il Real Madrid, a caccia del centravanti per il post-Benzema, piomba sul bomber dell’Inter: contropartita a centrocampo e non solo

Il Real Madrid continua a cercare il centravanti del futuro, colui che prenderà col tempo il trono di Karim Benzema al centro dell’attacco dei blancos. I nomi che Florentino Perez sogna sono ovviamente Kylian Mbappé e Erling Haaland, due che stanno stravolgendo gli scenari e le gerarchie del calcio moderno e che presto potrebbero ricevere il testimone da Messi e Cristiano Ronaldo, coloro che hanno dominato in maniera incontrastata per più di dieci anni.

Attualmente, però, i problemi economici del Real impediscono a Florentino Perez di buttarsi a capofitto su uno dei due attaccanti e così la società studia l’opzione B. In realtà il giocatore in questione, se pur un pò meno giovane dei primi due, non sembra affatto un’opzione alternativa, ma piuttosto una primissima scelta. Si tratta di Romelu Lukaku che sta dominando la scena nel campionato di Serie A con l’Inter, ma ha dimostrato di essere letale anche in Europa, sia in Champions che in Europa League, trascinando i nerazzurri un anno fa alla finale contro il Siviglia. I numeri del belga sono straordinari: 23 gol in 30 partite stagionali tra campionato e coppe e traguardo dei 500 gol in carriera raggiunto.

Calciomercato, Real stregato da Lukaku | Valverde e cartellino di Hakimi per il belga

Il Manchester City è tra le principali pretendenti all’ex Manchester United ma, qualora arrivasse un’offerta del Real Madrid, la sensazione è che Lukaku sceglierebbe i blancos, come riportato da ‘Todofichajes’. L’Inter non vorrebbe mai privarsi di Lukaku, ma qualora dovesse farlo sarebbe un’operazione necessaria per risanare le difficoltà economiche della società. L’Inter però non è disposta a scendere sotto la richiesta di 90 milioni, anche se, con eventuali contropartite da parte del Real Madrid, la richiesta potrebbe scendere.

L’idea di Florentino Perez che potrebbe convincere l’Inter sarebbe quella di inserire il cartellino di Federico Valverde, centrocampista classe ’98 di enorme talento. Inoltre l’Inter eviterebbe anche di pagare il cartellino di Achraf Hakimi, giocatore fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte e per il futuro del club. Qualora l’Inter dovesse dire addio al suo trascinatore offensivo, dovrebbe certamente trovare un sostituto all’altezza.