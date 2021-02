L’Atletico Mineiro ha ufficializzato l’addio a Jorge Sampaoli, pronto per la nuova avventura all’Olympique Marsiglia, primo obiettivo Vidal

L’arrivo sulla panchina dell’Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli è quasi una certezza. L’allenatore argentino, che ha guidato anche il Cile, potrebbe volere con sé in Francia anche una sua vecchia conoscenza, il cui ritorno, nel calciomercato estivo scorso, in Serie A non ha dato i risultati sperati. I numeri, e Conte, bocciano Vidal dell’Inter, e per lui è sempre più concreta un’avventura Oltralpe, come è stato anticipato qui da calciomercatoweb.it.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, offerta del Real Madrid | Addio al top player

Calciomercato Inter, Vidal è un flop | Possibile partenza per la Francia

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canta Antonello Venditti nella sua ‘Amici mai’. Questa strofa andrebbe benissimo per raccontare la storia tra Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del Cile, e il centrale nato a Santiago Arturo Vidal.

Il cileno, classe ’87, arrivato in estate a parametro zero dal Barcellona all’Inter, non sta convincendo il tecnico pugliese dei nerazzurri Antonio Conte. Da titolare fisso, Vidal ha perso mano a mano importanza nelle gerarchie dell’ex Juve, che l’ha fortemente voluto all’ombra della Madonnina. E ogni scenario di calciomercato che lo riguarda lo vede sempre più lontano da Milano.

LEGGI ANCHE >>>> Covid-19, nuovi casi nel club di Serie A | Allenamenti sospesi!

Con l’arrivo sulla panchina di Sampaoli che, come già detto, lo conosce dai tempi della Nazionale del Cile, Vidal potrebbe addirittura volare in Francia, all’Olympique Marsiglia. Perché, anche se ancora l’ufficialità da parte del club d’oltrealpe non è arrivata, il tecnico argentino sarà il successore del dimissionario André Villas-Boas sulla panchina dei francesi. Proprio ieri, infatti, l’Atletico Mineiro, squadra brasiliana che ha guidato dal 2020, ha annunciato pubblicamente la risoluzione del contratto con Sampaoli, per scelta dello stesso mister. Insomma, due indizi fanno una prova.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo di Ronaldo | Le cifre

Per quanto riguarda, poi, la suggestione Vidal. Ci potrebbero essere stati dei contatti tramite degli intermediari per l’operazione di mercato, che probabilmente avverrà entro la prossima stagione. Il costo del centrocampista ex Bayern Monaco e Barcellona è valutato dall’Inter intorno agli otto milioni di euro. Il problema, più che il prezzo, è l’ingaggio del cileno, che percepisce 6,5 milioni all’anno dai nerazzurri.