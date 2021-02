Cristiano Ronaldo per la Juventus è imprescindibile, tanto che la dirigenza bianconera sta pensando al suo rinnovo di contratto

Importante, decisivo e imprescindibile. Cristiano Ronaldo è praticamente la Juventus. E lo dimostra a ogni partita, anche ieri contro il Crotone ha siglato una doppietta e ha mandato metaforicamente tutti a casa. Quasi il 50% dei gol arrivano con e grazie a lui. Per questo i bianconeri stanno seriamente pensando al rinnovo del suo contratto, nonostante l’età (ha compiuto 36 anni il 5 febbraio), l’alternativa sarebbe perderlo a zero nel calciomercato dell’estate prossima. Un lusso che la Juventus non si può permettere.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Ronaldo non è più un’ipotesi | Le ultime

Capocannoniere della Serie A con 18 gol fatti, vincitore di cinque Palloni d’oro e quattro Scarpe d’oro, uno degli attaccanti più prolifici di sempre, Cristiano Ronaldo, anche a 36 anni, è l’arma in più della Juventus, che se lo vuole tenere stretto.

Si era parlato, in passato, del rinnovo del suo contratto e qualcuno aveva addirittura creduto che non fosse necessario, per esempio l’ex presidente bianconero Cobolli Gigli in un’intervista proprio ai nostri microfoni dopo la sconfitta contro la Fiorentina. I numeri parlano d’altro. E, al di là dei gol, il portoghese ha dimostrato ancora una volta quanto il suo peso all’interno della squadra non sia dato solo dal nome e dalla fama che ha.

Proprio per questo, la Juventus ha fatto dietrofront, come anticipa calciomercato.it proprio qui, e vuole proporre a Cristiano Ronaldo una spalmatura dell’ingaggio da 15 milioni l’anno per un biennale fino al 2024. Perché l’alternativa è proprio quella che il numero 7 regali giocate e gol altrove, gratis, già a partire dall’estate prossima, quando il suo contratto con i torinesi scadrà.

Certo è che, alle stesse cifre di ora, il prolungamento è un po’ meno fattibile, a causa del coronavirus e non solo. Dopo tutto, per quanto il fenomeno di Madera giochi e segni come se avesse ancora vent’anni, l’età conta. E prima o poi anche Cristiano Ronaldo dovrà iniziare a farci i conti seriamente. Per il momento, però, rimane una certezza.