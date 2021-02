Idea della Juventus di scambio con il Psg per arrivare al centrocampista argentino ex Roma, uno dei primi obiettivi della società bianconera

La Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato e il reparto che necessita un ritocco particolare è certamente il centrocampo. I centrocampisti bianconeri non stanno dando le certezze sperate dalla società, escluso Weston McKennie che, invece, si sta rivelando la vera grande sorpresa della rosa di Pirlo, non solo per la sua abilità in zona gol, ma per la capacità di inserirsi con i tempi giusti, caratteristica che scarseggia negli altri interpreti.

La società studia i possibili obiettivi e in cima alla lista c’è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ha scalato le gerarchie diventando un elemento fondamentale nel nuovo scacchiere di Mauricio Pochettino. Anche l’Inter a gennaio si era avvicinata all’ex Roma, nell’ipotesi di uno scambio con Christian Eriksen e prima ancora, in estate, in un ipotetico scambio con Brozovic. Adesso la Juventus sembra la squadra più in corsa ma da quando è arrivato l’ex tecnico del Tottenham sulla panchina parigina sembra che le possibilità di una cessione di Paredes siano sempre più esigue.

Calciomercato Juventus, idea di scambio con Alex Sandro

L’idea della Juventus sarebbe quella di inserire Alex Sandro per convincere il Psg a cedere Paredes ma difficilmente Pochettino aprirebbe alla sua cessione. I bianconeri valutano il terzino brasiliano circa 30 milioni di euro e potrebbe essere sacrificato dalla ‘Vecchia Signora’. L’idea della Juve non è semplice da mettere in pratica, soprattutto dall’arrivo di Pochettino.

Il Psg, non rinunciando a Paredes, potrebbe proporre l’ex centrocampista del Manchester United, Ander Herrera nello scambio ipotetico con Alex Sandro. La Juventus, però, cerca un centrocampista con delle caratteristiche diverse da quelle dello spagnolo, per questo motivo Leandro Paredes rimane uno dei primi obiettivi.