In scadenza nel 2022 con Valencia, il trequartista sudcoreano Kang-in Lee è ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Il rinnovo non arriva

Nella stagione piuttosto altalenante del Valencia spicca il talento di Kang-In Lee, giovanissimo trequartista sudcoreano accostato nei mesi scorsi anche ad alcuni club italiani. Il fantasista classe 2001 sta pian piano provando a conquistare sempre più spazio nelle gerarchie del club ispanico che dal canto suo rischia però di perderlo presto a buon mercato. Lee ha infatti il contratto in scadenza 2022 e la società valenciana sta pensando ormai da tempo ad un rinnovo contrattuale che servirebbe a blindare il giovane nazionale coreano che ha nell’assist la propria specialità: sono infatti già 4 i passaggi vincenti messi a referto in questa Liga conditi da un gol in Copa del Rey. Primi sprazzi di talento per Lee che per ora però non sembra particolarmente vicino alla firma di un nuovo accordo.

Calciomercato, Juventus e Milan occhi aperti in Spagna: Lee nel mirino

Nei mesi scorsi lo stesso Lee era già stato accostato a club italiani come il Milan e soprattutto la Juventus. Guelpa a CMIT TV a dicembre disse infatti: “La Juve ma anche il Milan stanno seguendo con grande interesse Kang-In Lee. Non ha intenzione di rinnovare il contratto”. Il calciatore d’altro canto ha una clausola rescissoria alta ma con la scadenza così vicina e un’esplosione ancora non avvenuta del tutto appare difficile che qualche club possa fare follie per lui.

Al contrario senza rinnovo contrattuale, che dalla Spagna danno sempre più complesso, Milan e Juventus potrebbero farci nuovamente un pensierino per l’estate prossima, dandosi battaglia per un talento in via di definizione che potrebbe anche andare via a buon mercato. Il Valencia spera nel prolungamento ma il ragazzo pretende maggiore spazio e considerazione in un progetto che ad oggi stenta a decollare. in questa spaccatura potrebbero inserirsi i club italiani.