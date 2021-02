Arrivano brutte notizie per un club di Serie A, che ha riscontrato nuove positività al Covid-19 e ha sospeso gli allenamenti

Il Covid-19 torna a incutere timore in Serie A, dove arrivano brutte notizie in particolare per una squadra. Il Torino infatti ha comunicato di aver sospeso gli allenamenti a causa di ulteriori casi di positività al virus riscontrate dagli ultimi tamponi. Ecco la nota ufficiale: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”.

Secondo quanto riportato dalla ‘Repubblica’, sarebbero sei i nuovi casi positivi in casa Torino. Per questo motivo è in bilico anche la gara di venerdì contro il Sassuolo, visto che non sono da escludere dei provvedimenti dell’ASL che potrebbe vietare di scendere in campo. Da diversi mesi ormai non si avevano problemi con il Covid-19 nel campionato italiano e l’auspicio è che non ci siano ulteriori novità di questo tipo.

I granata sono scesi in campo venerdì scorso contro il Cagliari e hanno anche vinto per 0-1 grazie alla rete di Bremer siglata al 76° minuto che ha regalato i tre punti.