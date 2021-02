A breve partirà il match d’andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco: ecco le scelte di Inzaghi e Flick

Stasera andrà in scena all’Olimpico l’andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Un match molto difficile sulla carta per i biancocelesti, che affrontano i campioni in carica. Ma la squadra di Inzaghi ha le carte in regola per impensierire i tedeschi, che nell’ultimo periodo hanno dimostrato un calo di prestazione. Incontro, inoltre, con diversi incroci, con Pepe Reina che affronta il suo passato. Scontro che promette senza dubbio grande spettacolo. Scelta a sorpresa di Flick che decide di lanciare in avanti dal primo minuto il giovane Musiala.

Ecco le scelte ufficiali dal 1′ dei due tecnici:

Lazio: Reina; Patric; Acerbi; Musacchio; Lazzari; Milinkovic-Savic; Lucas Leiva; Luis Alberto; Marusic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

Bayern Monaco: Neuer; Sule; Boateng; Alaba; Davies; Kimmich; Goretzka; Sane; Musiala; Coman; Lewandowski. All. Flick