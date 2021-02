A breve partirà il match d’andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco: ecco le scelte di Inzaghi e Flick

Stasera andrà in scena all’olimpico l’andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Un match molto difficile sulla carta per i biancocelesti, che affrontano i campioni in carica. Ma la squadra di Inzaghi ha le carte in regola per impensierire i tedeschi, che nell’ultimo periodo hanno dimostrato un calo di prestazione. Incontro, inoltre, con diversi incroci, con Pepe Reina che affronta il suo passato. Scontro che promette senza dubbio grande spettacolo.

Ecco le scelte ufficiali dal 1′ dei due tecnici:

Lazio: Reina; Patric; Acerbi; Musacchio; Lazzari; Milinkovic-Savic; Lucas Leiva; Luis Alberto; Marusic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

Bayern Monaco: Neuer; Sule; Boateng; Alaba; Davies; Kimmich; Goretzka; Sane; Musiala; Coman; Lewandowski. All. Flick