Lazio-Juventus sembra non finire mai. Dopo che è scoppiato il caso tamponi in casa biancoceleste, si torna a parlare del possibile 0-3 in favore dei bianconeri. Ecco tutti i dettagli

La Lazio è attesa questa sera da un appuntamento cruciale per la sua stagione. Stiamo parlando della partita valida per gli Ottavi di Finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I biancocelesti hanno fatto registrare delle ottime prestazioni nel 2021, ritrovando grande continuità sulla scia di quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Il gruppo, sotto l’attenta guida di Simone Inzaghi, ha trovato compattezza e continuità nei risultati.

La partita di questa sera è molto attesa dai tifosi biancocelesti e da tutto il calcio italiano. Il Bayern non sembra al meglio e la Lazio potrebbe avere la grande opportunità di avvantaggiarsi in una partita dal grande fascino e estremamente significativa per la stagione biancoceleste. Dalle vicende di campo a quelle giudiziarie: il club di Claudio Lotito, infatti, deve continuare a pensare anche alla questione relativa il caso tamponi e la partita contro la Juventus. Arriva un nuovo clamoroso annuncio su quanto potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Caso tamponi, Lazio-Juventus e lo 0-3 a tavolino: Ravezzani si espone

Il caso tamponi continua a far discutere e le conseguenze potrebbero essere importanti per il club biancoceleste. La scorsa settimana è arrivato il deferimento da parte della Procura Federale. La questione giudiziaria è ancora aperta e potrebbe portare a dirette ripercussioni sulla classifica del club capitolino. Lotito e i medici sociali Pulcini e Rodia sono stati chiamati in causa per le decisioni prese tra fine ottobre e inizio novembre e la vicenda non è ancora chiusa.

Ne parlato anche il giornalista Fabio Ravezzani. In uno scambio di commenti su Twitter riguardanti possibili variazioni della classifica di Serie A, ha ammonito sul caso tamponi: “Attento a Lazio-Juve. C’è il fondato rischio di 0-3 a tavolino. Quindi Juve a 50″. Una prospettiva che di certo non può lasciare tranquilli i tifosi della Lazio, in attesa di novità ufficiali sul caso: la questione continua a tenere banco.