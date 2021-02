Zlatan Ibrahimovic sarà ospite al festival di Sanremo: Amadeus ha svelato i giorni in cui sarà presente lo svedese

Sta facendo molto discutere la presenza di Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston, per il festival di Sanremo. Il centravanti del Milan sarà ospite di Amadeus, nonostante il momento complicato che sta vivendo la squadra rossonera dopo le sconfitte con lo Spezia e nel derby con l’Inter. A tal proposito, è intervenuto proprio Amadeus, il conduttore, per spiegare come sarà la settimana dello svedese: “Ibrahimovic lo scoprirete. Sarà con noi martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Il mercoledì tornerà a Milano per giocare la partita contro l’Udinese. E’ molto simpatico”.