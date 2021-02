Inizia in salita la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League dell’Atalanta contro il Real Madrid, espulso Freuler

Inizia male l’avventura agli ottavi di finale di Champions League dell’Atalanta contro il Real Madrid. Al diciassettesimo i bergamaschi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Freuler per atterramento, non salutata con favore dalla panchina di Gasperini.

Ma c’è una buona notizia, al ritorno non ci sarà Casemiro. Il ‘merengues’, infatti, già diffidato, è stato ammonito dall’arbitro.

Al 30′ arriva però un’altra stangata: Duvan Zapata esce per infortunio.