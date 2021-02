Calciomercato Inter, erede di Handanovic | Gulacsi nel mirino

L’Inter pare abbia individuato l’erede di Samir Handanovic: il portiere serbo ha il contratto in scadenza nel 2022

L’Inter sta disputando un buon campionato: dopo il successo nel derby contro il Milan, infatti, la squadra di Antonio Conte è andata a +4 sui cugini. Le uscite dalle coppe, però, hanno fatto riflettere la dirigenza nerazzurra. Ci sono alcuni giocatori molto esperti, del quale va ancora valutato il futuro. Uno di questi è Samir Handanovic, autore tra l’altro di un’ottima prestazione contro il Milan. Ma ormai il serbo ha raggiunto una certa età.

Handanovic, infatti, compirà 37 anni il prossimo 14 luglio. Il suo contratto scadrà nel 2022 e l’Inter deve pensare a chi affidare la porta in futuro. Beppe Marotta si è messo all’opera per valutare diversi profili, oltre che in Serie A, anche all’estero. Uno di questi potrebbe essere Peter Gulacsi.

Inter, occhi in Germania: piace Gulacsi

Secondo quanto riferito da ‘Sport Bild‘, l’Inter è molto interessata a Peter Gulacsi. Il portiere del Lipsia si sta affermando come uno dei migliori della Bundesliga. Ma non c’è solo il club nerazzurro sull’ungherese: anche il Borussia Dortmund cerca un nuovo numero uno per sostituire Burki e sarebbe pronto ad avanzare una nuova offerta. Gulacsi in questa stagione ha disputato tutte le partite da titolare, scendendo in campo 32 volte e subendo 32 reti, con 15 clean sheet.

Il portiere ungherese ha affermato in passato di voler restare al Lipsia, ma le cose potrebbero cambiare. Sì, perché Gulacsi ha una clausola che ammonterebbe a 13 milioni di euro, secondo la Bild. Dalla Germania inoltre riferiscono che l’Inter sembra in vantaggio sul Borussia Dortmund, visto che avrebbe offerto una cifra vicino ai 10 milioni.