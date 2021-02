L’Inter ha messo gli occhi su un colpo a parametro zero dal Manchester United: anche la Juventus e la Roma sono sul giocatore

In un mercato fatto di scambi e colpi a parametro zero per colpa della pandemia, i club italiani sono pronti a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. Nello specifico, Juventus, Inter e Roma sono alla ricerca di profili esperti che riescano ad alzare il livello di mentalità vincente della squadra, che possa aiutare in campo europeo. I bianconeri hanno avviato un processo di ringiovanimento della rosa, ma qualche big a zero non fa mai male. L’Inter, invece, guarda alla Premier League come un mercato da sfruttare dopo i colpacci Lukaku ed Eriksen -soprattutto per questione di prezzo-; i Friedkin vogliono portare la Roma a un livello molto alto ed è per questo che hanno messo gli occhi su Juan Mata.

Juventus, Inter e Roma: si lavora per il colpo Mata

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘The Sun‘, Juventus, Inter e Roma sono molto interessate a Juan Mata, in scadenza di contratto il prossimo giugno con il Manchester United. Il trequartista spagnolo, da tanti anni in Premier -prima militava nel Chelsea-, compirà 33 anni il prossimo 28 aprile e non è detto che rinnovi il contratto. Ha perso da tempo il posto da titolare nei Red Devils e sta valutando una nuova esperienza, dove ha ricevuto offerte anche dal Medio Oriente. Al momento, la squadra più interessata sembra essere l’Inter, con Juventus e Roma che osservano con attenzione.