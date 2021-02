La Juventus sta per essere beffata: anche il Psg interessata a Bellerin dell’Arsenal, in cambio un altro giocatore seguito dai bianconeri

Hector Bellerin sarà uno dei nomi che incendierà il calciomercato estivo, segnatevelo. Anche la Juventus, infatti, sarebbe molto interessata al terzino destro dell’Arsenal, ma c’è qualcuno che sembra più avanti nelle trattative: il Paris Saint-Germain. L’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha individuato nella squadra francese un giocatore che vorrebbe alla sua corte: Julian Draxler, anche lui seguito dalla dirigenza bianconera per la trequarti.

Calciomercato Juventus, doppia beffa | Scambio Bellerin-Draxler

Due dei principali obiettivi del calciomercato della Juventus stanno per sfumare. Secondo quanto riferisce il portale ‘le10sport.com’, il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi sul terzino destro spagnolo dell’Arsenal, Hector Bellerin, soprattutto in attesa di decidere il futuro del terzino azzurro Alessandro Florenzi, in prestito dalla Roma.

Bellerin, classe ’95, dieci anni a Londra con i Gunners, comprese le giovanili, ha sempre fatto molto bene con l’Arsenal, ma quest’anno si è messo particolarmente in mostra, tanto da attirare su di sé più di un interesse, dicevamo. Il costo del suo cartellino è valutato intorno ai 28 milioni, a fronte anche del suo contratto, in scadenza nel giugno del 2023. Venderlo, per la società londinese, significherebbe far rifiatare un po’ i conti.

Nonostante questo, si sta pensando anche ad altre soluzioni. E, a proposito dei parigini, l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha messo gli occhi su Julian Draxler come eventuale contropartita, anche lui obiettivo della lista della Juventus. Il tedesco, ventotto anni da compiere a settembre, vale 20 milioni, e il suo contratto è in scadenza proprio a giugno.

Quest’anno, a causa di un problema alla coscia, non ha giocato quanto ci si aspettava: tra Ligue 1 e Champions League, il trequartista ha collezionato quindici presenze, neanche tutte da titolare, e fatto tre gol e due assist. Bellerin, invece, ha giocato ventisette partite in stagione tra Premier, Europa League, FaCup, segnando un solo gol, ma confezionando quattro passaggi decisivi per i propri colleghi.

La cosa sembra fatta, ma non è ancora detta l’ultima parola per la Juventus che potrebbe inserirsi e mischiare le carte in tavola.