Si potrebbe riaprire la pista inglese per Adrien Rabiot: l’Everton di Ancelotti è sulle tracce del centrocampista della Juventus. Idea di scambio con un talento britannico

La Juventus è tornata al successo in campionato lunedì sera battendo per 3-0 il Crotone. In gol anche McKennie che continua ad essere il centrocampista più convincente della stagione della truppa di Andrea Pirlo. Chi invece sta vivendo mesi complicati è Adrien Rabiot, ancora oggetto misterioso e troppo spesso sul banco degli imputati per le sue prestazioni. Il francese arrivato dal PSG a parametro zero lo scorso anno ha lasciato intravedere solamente a tratti le proprie qualità e non è da escludere che a fine stagione possa anche partire alla volta di una nuova avventura. Chi invece sembra apprezzare ed anche parecchio le qualità del mediano francese è Carlo Ancelotti, da diverso tempo sulle sue tracce. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big sul piede di partenza | Raggiunge l’allenatore in Francia

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il talento non rinnova | Sfida Juventus-Milan

Calciomercato Juventus, scambio con l’Everton: idea a centrocampo

Il manager dell’Everton, reduce da una grande vittoria contro il Liverpool, potrebbe tornare quindi alla carica per Adrien Rabiot che nella sua idea ben si sposerebbe con il centrocampo dei Toffees. La stessa mediana del club di Liverpool ha però recentemente scoperto il talento di Tom Davies, centrocampista inglese classe 1998 che proprio nel derby dello scorso fine settimana ha messo in mostra una prova di grandissima sostanza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo gratis dalla Premier | Juventus e Roma in agguato

Quantità e dinamismo per il 22enne nato proprio a Liverpool che ha approfittato in queste settimane dell’assenza di Allan per infortunio per iniziare a ritagliarsi un ruolo più importante alla corte di Ancelotti. Davies si è quindi messo in mostra e con un nuovo assalto del manager italiano a Rabiot potrebbe essere messo sul piatto proprio il giovane mediano dell’under 21 britannica che per caratteristiche potrebbe aiutare il centrocampo del futuro di Pirlo, liberando peraltro la Juventus dall’ingaggio pesante dell’ex Paris. Scadenza contrattuale fissata al 2023 per Davies valutato tra i 15 e i 20 milioni ma con la giusta continuità potrà salire sicuramente.