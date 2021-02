Il Napoli potrebbe presto cambiare il proprio progetto con un clamoroso ritorno: possibile scambio con la Juventus

Momento difficile per il Napoli di Gennaro Gattuso. Partendo dalla Serie A, l’attuale posizione in classifica preoccupa, visto che al momento i partenopei sono fuori dalla zona Europa, distanti quattro punti dal quarto posto valido per la qualificazione in Champions League. In Europa League invece servirà un’impresa per ribaltare il 2-0 subito all’andata contro il Granada.

Così la dirigenza pensa ad un possibile sostituto di Gattuso sulla panchina del Napoli, con un clamoroso ritorno in azzurro, ovvero quello di Maurizio Sarri. Con lui potrebbe arrivare anche un pupillo della Juventus. Scambio col centrocampista.

Calciomercato Napoli, torna Sarri: scambio per arrivare a Demiral

Quando Maurizio Sarri dopo aver allenato il Napoli si trasferì alla Juventus i tifosi partenopei non la presero bene, ma presto i tecnico toscano potrebbe tornare proprio in azzurro. Infatti Sarri è uno dei principali candidati a sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina partenopea, ma con lui potrebbe arrivare anche un pupillo.

Questo potrebbe essere il difensore della Juventus, Merih Demiral, che per i bianconeri è ancora una seconda scelta ed è valutato intorno ai 40-50 milioni. Strapparlo al club juventino però sembrerebbe essere molto difficile, a meno di uno scambio con Piotr Zielinski, un profilo che alla Juventus non dispiacerebbe. Però il Napoli non sembrerebbe pronto a privarsene.