Il contratto di Rudi Garcia con il Lione scadrà nel prossimo giugno: suggestione anche per il suo ritorno in Serie A

Rudi Garcia potrebbe dire addio al Lione al termine della stagione. Il contratto con il club francese scadrà nel prossimo giugno, ma al momento non ci sarebbe l’ipotesi rinnovo. Inoltre, ai microfoni de “L’Equipe” è tornato a parlare il presidente Jean-Michel Aulas, che ha svelato il suo punto di vista per quanto riguarda questa situazione: “Sono abbastanza contento che Rudi si sia comportato bene”. Poi ha aggiunto: “Se Rudi arriverà a fine stagione con obiettivi raggiunti, giudicheremo sia per quanto di buono è stato fatto finora sia se sarà possibile continuare insieme. Tutto è ancora possibile”.

Calciomercato, Rudi Garcia suggestione in casa Napoli

In casa Napoli la situazione non è delle migliori con Rino Gattuso pronto a dire al termine della stagione. L’allenatore calabrese si giocherà il suo futuro a partire dal ritorno in Europa League contro il Granada: in caso di eliminazione, il presidente De Laurentiis potrebbe subire cambiare la guida tecnica. In caso di esito positivo lo stesso tecnico potrebbe arrivare fino alla fine per centrare il quarto posto in classifica per la qualificazione in Champions League.

Il profilo di Rudi Garcia potrebbe essere anche monitorato dalla stessa dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. In caso di addio definitivo al Lione, il Napoli sarebbe anche pronto a sferrare l’assalto vincente per l’ex allenatore della Roma, che conosce molto bene il campionato italiano.

Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea suggestiva, ma non ci sarebbero contatti ufficiali. Se dovesse liberarsi dal club francese a giugno, Rudi Garcia potrebbe così tornare anche nel campionato italiano in un nuovo progetto avvincente. Nella scorsa stagione l’allenatore francese si è reso protagonista anche dell’eliminazione della Juventus in Champions League.