Ancora problemi in casa Juventus, Dybala vola a Barcellona per un controllo al ginocchio a quaranta giorni dall’infortunio

L’emergenza attaccanti in casa Juventus ancora non finisce. Con Alvaro Morata che combatte con un virus, l’unico ancora in piedi è Cristiano Ronaldo. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, infatti, sperava di recuperare presto l’argentino Paulo Dybala, ma dopo più di un mese il problema al ginocchio persiste.

Juventus, ancora problemi al ginocchio per Dybala | Vola a Barcellona

Proprio a causa del problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dal campo da più di un mese, Paulo Dybala oggi è volato a Barcellona con un membro dello staff medico della Juventus per un consulto specialistico con il professor Cugat.