Calciomercato Inter, Marotta tenta il colpo Pellegrini | Occhio al rinnovo

L’Inter continua a monitorare la situazione di un calciatore sul calciomercato. Giuseppe Marotta è pronto a tentare il grande colpo, considerando le difficoltà per il rinnovo di contratto

L’Inter si appresta a entrare nel vivo della sua stagione. I nerazzurri, dopo l’ottima vittoria nel derby non vogliono allentare la pressione con tutta l’intenzione di continuare a macinare punti essenziali nella lotta per lo Scudetto. Sullo sfondo, però, restano anche le dinamiche relative il calciomercato. A tal proposito, in attesa di novità sul fronte societario, la dirigenza dell’Inter sta cercando di fiutare colpi che potrebbero innalzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte.

In tal senso, attenzione al futuro di Lorenzo Pellegrini. Dopo il gran numero di assist e l’esplosione avvenuta la scorsa stagione, anche quest’anno il centrocampista sta dimostrando tutte le sue qualità a centrocampo, dimostrando grande eclettismo in mezzo al terreno di gioco e quanto sia fondamentale per la squadra di Fonseca. Le discussioni relative il rinnovo di contratto, però, vanno avanti e non è ancora arrivata la fumata bianca decisiva per la sua permanenza in giallorosso.

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Pellegrini: Marotta ci prova

Il contratto del centrocampista è in scadenza nel giugno 2022 ed non pare ancora imminente l’accordo con la Roma. Le discussioni vanno a rilento, tanto che gli altri club iniziano a monitorare con grande attenzione la situazione del calciatore, preparando l’assalto. In particolare, va posta in rilievo la posizione dell’Inter. Giuseppe Marotta è un suo grande estimatore fin dai tempi della Juventus e potrebbe riuscire a inserirsi nelle discussioni per il rinnovo, tentando di portarlo a Milano.

Il calciatore resta comunque uno dei perni della Roma che continua a considerarlo capitano del presente e del futuro. Le discussioni per il rinnovo vanno, dunque, avanti anche se ora la scadenza pare sempre più vicina. In ogni caso, la volontà del centrocampista, almeno per il momento, resta quella di restare in giallorosso.