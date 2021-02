La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e pensa a colpi importanti: c’è il rischio doppia beffa a causa delle big

Non sono mesi semplici quelli che sta vivendo la Juventus, che non sembra essere più la squadra solida di qualche anno fa e sta collezionando fin troppi passi falsi fin qui. I bianconeri sono attualmente in terza posizione in classifica in Serie A ma distano ben otto punti dalla vetta occupata dall’Inter, una situazione mai difficile e mai vissuta a febbraio negli ultimi nove anni di stagione. La ‘Vecchia Signora’ infatti ci aveva abituati a comandare la Serie A in questo periodo, adesso si ritrova a cercare una difficile rimonta.

C’è anche da dire però che la compagine allenata da Andrea Pirlo deve ancora disputare una partita, ovvero il recupero della sfida contro il Napoli di inizio ottobre, pertanto lo svantaggio potrebbe sicuramente ridursi ma non basta. Per riaprire la lotta al campionato, infatti, c’è bisogno di ottenere una serie di vittorie importante e non sono più commessi errori sia nelle gare più abbordabili che quelle complicate.

Calciomercato Juventus, sfumano due colpi: Varane verso lo United, Kounde verso il Real Madrid

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul futuro e pensa ai nuovi colpi per la prossima estate. Ci sono diverse occasioni da poter sfruttare visto che potrebbero esserci molti cambiamenti nelle big, ma due possibili affari sembrerebbero sempre più lontani.

In particolare la Juventus potrebbe salutare due possibili colpi per la difesa. Il Real Madrid infatti potrebbe cedere Raphael Varane al Manchester United per 70 milioni di euro. I ‘Blancos’ a loro volta potrebbero puntare tutto su Kounde del Siviglia, che potrebbe essere pagato circa 80 milioni di euro.

Queste due operazioni dalla valutazione totale di 150 milioni di euro potrebbero beffare in maniera definitiva la Juventus per due possibili colpi in difesa.