Il Milan si prepara ad affrontare la prossima finestra estiva di calciomercato a caccia di colpi che possano rinforzare la squadra rossonera, soprattutto se dovesse disputare anche la fase a gironi di UEFA Champions League: le ultime sul calciomercato del Milan di Stefano Pioli, impegnato stasera contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic



Dopo la cocente sconfitta nel derby di San Siro contro l’Inter di Antonio Conte, il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. I rossoneri, che hanno vinto il loro ultimo match in campionato contro il Crotone di Giovanni Stroppa, cercano riscatto stasera e, nel frattempo, si preparano ad affrontare la prossima finestra estiva di calciomercato.

Fra le diverse lacune presenti nella rosa del Milan, oltre alla necessità di concludere l’arrivo a titolo definitivo di un difensore centrale di livello, c’è anche quella legata alle garanzie provenienti dalla fascia destra della squadra di Stefano Pioli. Mentre, sulla retroguardia, convincono le prestazioni di Davide Calabria, in avanti c’è bisogno di un’ala destra duttile in grado anche di lavorare con diligenza ed attenzione sulla fase difensiva.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il Covid colpisce ancora | Marotta e altri quattro positivi: è UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba | La richiesta dello United

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Lucas Vazquez | I dettagli

Ieri sera, nella sfida del Gewiss Stadium fra Atalanta e Real Madrid, uno dei migliori in campo è stato senza dubbio Lucas Vazquez, ala adattata al ruolo di terzino destro da Zinedine Zidane. Il giocatore spagnolo, sempre più importante nelle Merengues, è però in scadenza di contratto al termine di questa stagione ed il Milan potrebbe inserirsi per ottenere le sue prestazioni a parametro zero, pagando esclusivamente l’importo dell’ingaggio del giocatore dei Blancos.

In questa stagione con la maglia del Real Madrid, Lucas Vazquez ha finora collezionato 18 presenze nella Liga Spagnola mettendo a segno due reti e fornendo ben 4 assist ai suoi compagni di squadra. Lo spagnolo veste la maglia dei Galacticos dall’estate del 2015.