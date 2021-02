Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di grandi colpi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Un colpo potrebbe arrivare per la fascia destra del club rossonero con un ex Inter che andrebbe a rinforzare il Diavolo: stiamo parlando di Matteo Politano, ala ex Sassuolo attualmente al Napoli di Gennaro Gattuso



Il Milan di Stefano Pioli stasera affronterà la Stella Rossa di Dejan Stankovic in occasione della sfida di ritorno valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter di Antonio Conte, i rossoneri dovranno rispondere con una vittoria per riprendere il cammino e rilanciarsi anche in vista del doppio turno ravvicinato di Serie A: Roma-Milan di domenica sera ed il turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Intanto, il Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara prepara anche la prossima finestra estiva di calciomercato che, se dovesse essere confermata questa attuale posizione in classifica, dovrebbe avere fra gli obiettivi il rinforzamento della squadra in vista della partecipazione della fase a gironi di UEFA Champions League, competizione nella quale il Milan manca dalla stagione 2013/2014, iniziata con Massimiliano Allegri in panchina e terminata con Clarence Seedorf.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba | La richiesta dello United

LEGGI ANCHE >>> Inter, il Covid colpisce ancora | Marotta e altri quattro positivi: è UFFICIALE

Calciomercato Milan, idea Politano | I dettagli

Il Milan ha bisogno, in particolare, di un’ala destra che possa davvero convincere. La staffetta finora ideata da Stefano Pioli non ha funzionato. Samu Castillejo non convince, nè da titolare nè a partita in corso. Hauge preferisce agire a sinistra e Brahim Diaz, arrivato in prestito dal Real Madrid, ha sofferto di qualche acciacco fisico di troppo. In quest’ottica, spunta forte il nome di Matteo Politano, ala del Napoli di Gennaro Gattuso con un passato all’Inter.

Il classe 1993 ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 25 milioni di euro e sta giocando una grande stagione con ben 6 gol messi a segno in Serie A. Politano sarebbe davvero l’uomo giusto per il Milan, e forse i rossoneri il club giusto per l’ex Sassuolo che, al momento, deve fronteggiare la concorrenza di un altro big in maglia Napoli: Hirving Lozano.