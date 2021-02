Possibile data per il recupero della gara di campionato tra Juventus e Napoli: si attende l’ufficialità

Il Napoli viene eliminato dall’Europa League per mano del Granada che, nonostante la sconfitta per 2-1, passa il turno grazie al 2-0 dell’andata. Un brutto colpo per la squadra di Gattuso che però adesso dà la sua apertura a recuperare la fatidica sfida di campionato allo Juventus Stadium contro i bianconeri di Andrea Pirlo.

L’eliminazione dall’Europa League risulta decisiva nel recupero di questa partita in quanto senza l’impegno europeo ci sarebbe disponibile lo slot del 17 marzo per disputare la gara in programma lo scorso 4 ottobre, valevole per la terza giornata di andata di Serie A. Una gara che galleggiava ancora nel mistero senza dare una completezza necessaria alla classifica.

Juventus-Napoli: possibile data per il recupero

La data del 17 marzo è stata scelta dalla Lega Serie A per recuperare la partita prevista per domani tra Torino e Sassuolo, rinviata a causa del focolaio di contagiati da Covid-19 in casa granata. La sfida tra piemontesi ed emiliani si giocherà alle 15 e così, considerando anche gli impegni di Champions League previsti lo stesso 17 marzo alle ore 21, c’è la concreta possibilità che Juventus-Napoli si giochi lo stesso giorno della Champions ma alle ore 18:45

Si attende l’ufficialità della data che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Alla luce della sfida di ritorno già disputata al Diego Armando Maradona, vinta dalla squadra di Gattuso grazie al rigore di Lorenzo Insigne e a quella di Supercoppa Italiana vinta dalla Juventus, ci avviciniamo al terzo confronto stagionale tra queste due squadre, forse il più atteso.