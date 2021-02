Serie A, UFFICIALE il rinvio di Torino-Sassuolo | Quando sarà recuperata

E’ ufficiale il rinvio di Torino-Sassuolo. La partita di Serie A salta a causa dei nuovi contagi da Covid-19 nel gruppo squadra dei granata: ecco la data di recupero del match

Salta il match tra Torino e Sassuolo, in programma per il prossimo turno di Serie A. La partita non si giocherà a causa dell’aumento dei casi che si è evidenziato nelle ultime ore all’interno del club granata. La decisione era nell’aria già negli ultimi giorni, vista la situazione relativa il Covid-19. Ora c’è anche l’ufficialità: il match sarà rinviato a data da destinarsi.

Secondo quanto filtra, c’è già la data in cui il match verrà recuperato. La partita, infatti, si giocherà il 17 marzo alle ore 15.00. La partita in precedenza era in programma, invece, venerdì 26 febbraio alle ore 20.45.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Inter, il Covid colpisce ancora | Marotta e altri quattro positivi: è UFFICIALE

Salta Torino-Sassuolo: è ufficiale il rinvio. E attenzione alla Lazio

La partita tra i granata e il Sassuolo non si svolgerà quindi nella giornata di venerdì, ma attenzione anche a quelle che potrebbero essere le decisioni prese dalla Lega nel prossimo futuro. A rischio, infatti, anche il prossimo match di Serie A contro la Lazio. Le prossime ore saranno decisive per capire che piega prenderanno i contagi. Dopo i due casi individuati nelle scorse ore, i contagi sono saliti ben presto a sei. Una situazione che andrà monitorata con grande attenzione nelle prossime ore.