Serie A, UFFICIALE il rinvio di Torino-Sassuolo | Quando sarà recuperata

E’ ufficiale il rinvio di Torino-Sassuolo. La partita di Serie A salta a causa dei nuovi contagi da Covid-19 nel gruppo squadra dei granata: ecco la data di recupero del match

Salta il match tra Torino e Sassuolo, in programma per il prossimo turno di Serie A. La partita non si giocherà a causa del cluster di casi che si è evidenziato nelle ultime ore all’interno del club granata. La decisione era nell’aria già negli ultimi giorni, vista la situazione evidenziatasi negli ultimi giorni. Ora c’è anche l’ufficialità: il match sarà rinviato a data da destinarsi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il Covid colpisce ancora | Marotta e altri quattro positivi: è UFFICIALE

Secondo quanto filtra, c’è già la data in cui il match verrà recuperato. La partita, infatti, si giocherà il 17 marzo alle ore 15.00. La partita in precedenza era in programma, invece, venerdì 26 febbraio alle ore 20.45.