L’arrivo di Thomas Tuchel al Chelsea ha cambiato anche le gerarchie interne della squadra. Ben Chilwell sembra aver perso posizioni e ad approfittarne potrebbero essere le big di Serie A

L’Inter ha cambiato marcia conquistando la vetta della classifica in Serie A ai danni del Milan, che al contrario vive un momento di crisi. Dalle retrovie spinge inoltre la Juventus di Andrea Pirlo, che ha accorciato il gap sui rossoneri con la vittoria sul Crotone e proverà a farsi sotto nelle prossime giornate di campionato. Dal campo al mercato Juventus e Inter potrebbero incrociare ancora una volta i loro destini. In comune hanno la necessità di andare a rinforzare la corsia sinistra con un calciatore capace di abbinare fase offensiva e difensiva, e di giocare dunque a tutta fascia. Nei mesi scorsi si è parlato anche di Alonso ed Emerson Palmieri ma in casa Chelsea qualcosa è cambiato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, sfida Juventus-Inter: Tuchel boccia Chilwell

Da ormai circa un mese Thomas Tuchel ha preso possesso della panchina del Chelsea, in seguito all’esonero di Frank Lampard. Il tedesco ex PSG ha peraltro modificato alcune gerarchie interne, che erano ben consolidate col proprio predecessore. Il cambiamento più sostanziale riguarda soprattutto la fascia mancina dove Ben Chilwell sembra essere stato scalzato da Marcos Alonso.

Il terzino inglese, ex Leicester, ha giocato una sola delle ultime 5 di Premier League ed ha osservato i compagni anche nella sfida di Champions di martedì vinta contro l’Atletico Madrid. Ennesimo segnale di come qualcosa sia cambiato rispetto al recente passato. Con le gerarchie modificate invece di Alonso o Emerson potrebbe essere proprio Chilwell una soluzione papabile per Inter e Juventus, da tempo a caccia di un nuovo interprete. Difficile pensare ad un addio cash, visto l’altissimo costo dell’operazione che lo ha portato a Londra. In questo contesto potrebbero dunque essere inserite eventuali contropartite tecniche. Nello specifico per quanto riguarda la Juventus sono Dybala e Demiral i calciatori che fanno più gola: i ‘Blues’ cercano un nuovo centrale per svecchiare il reparto, mentre l’argentino è in attesa di conoscere il proprio futuro.

Proprio in ottica difensiva dall’Inter piace Skriniar, mentre per la mediana intriga l’idea Marcelo Brozovic, che col tempo ha conquistato la fiducia di Conte.