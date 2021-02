La Juventus avrebbe intenzione di rinforzarsi con profili interessanti nella zona centrale di campo: cessione per arrivare al top player

Saranno mesi importanti anche per delineare il piano in vista della prossima stagione. Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore, avrebbe già inoltrato varie richieste alla dirigenza della Juventus per arrivare a top player a centrocampo. Spesso ha dovuto ricorrere a giovani della formazione Under 23 a causa dei vari infortunati: così al termine della stagione potrebbe essere messa in piedi l’idea suggestiva per puntellare la rosa della compagine torinese.

Calciomercato Juventus, Locatelli è la prima scelta

L’idea suggestiva sarebbe quella di acquistare dal Sassuolo il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Milan, Manuel Locatelli, ormai pronto per una big dopo l’avventura con il club emiliano. Le sue qualità erano indiscusse fin dai tempi dell’esperienza in rossonero, ma il giocatore della Nazionale italiano si è imposto anche a livello di leadership mostrando doti importanti dal punto di vista del temperamento.

La suggestione sarebbe quella di arrivare al top player del Sassuolo inserendo nella trattativa il giovane centrocampista bianconero, classe 2001, Nicolò Fagioli, che ha debuttato in Serie A con la maglia della Juventus proprio nell’ultimo match di campionato contro il Crotone. La sua valutazione si aggira intorno ai 14 milioni e così, per arrivare a Locatelli, servirebbe altri 18 in cash. Una strategia interessante per rinforzare il centrocampo di Andrea Pirlo, che avrebbe così fatto la sua prima richiesta per quel reparto.

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a top player in grado di elevare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Fagioli, inoltre, vorrebbe giocare con maggiore continuità per diventare in poco tempo un punto di riferimento, perché no, anche della Nazionale italiana viste le sue qualità fuori dal comune. Un’idea suggestiva per la prossima stagione: i bianconeri pensano allo scambio avvincente.