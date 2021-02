La Juventus e il Milan hanno sulla loro lista Erling Haaland e Luka Jovic: ecco le situazioni dei due attaccanti

Le big italiane sono alla ricerca di nuovi colpi in giro per l’Europa in grado di alzare il livello delle rispettive squadre. Juventus, Inter e Milan stanno portando avanti progetti molto diversi. I bianconeri stanno ringiovanendo una rosa capace di vincere nove scudetti consecutivi, ma i top player sono sempre nella lista di Fabio Paratici. L’Inter, invece, è alle prese con problemi economici e non è ancora chiaro come verrà gestito il prossimo calciomercato. Per quanto riguarda i rossoneri, nelle ultime sessioni sono arrivati giocatori molto giovani e in rampa di lancio, aiutati da big come Ibrahimovic.

Uno dei giocatori che più sta facendo parlare di sé è Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund che ha la media di un gol a partita. Solo i migliori club al mondo possono permetterselo e anche la Juventus sta seguendo le prestazioni del centravanti norvegese. Ma il Real Madrid resta molto forte sul giocatore.

Juventus, Inter e Milan: le situazioni di Haaland e Jovic

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, il Real Madrid vede in Haaland il principale obiettivo per rinforzare l’attacco. I rapporti tra i Blancos e il Borussia Dortmund sono molto buoni, come dimostrano le recenti trattative andate a buon fine. Tuttavia, il Real sta vivendo un momento economico difficile -come tutti i club colpiti dalla pandemia- e vorrebbe includere nell’operazione Luka Jovic.

Già nel mirino del Milan e di altre società italiane come Inter e Roma, l’attaccante è tornato in Bundesliga in prestito dove sta tornando sui suoi livelli. Il BVB non è interessato al giocatore, che la prossima estate potrebbe lasciare il Real Madrid a titolo definitivo. Operazioni difficili, bisognerà capire la disponibilità del Real sul mercato.