Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare la prossima finestra di calciomercato estiva con o senza partecipazione alla fase a gironi di Champions League: spunta una doppia idea lo cost per la fascia destra. Attenzione ai nomi di Jens Stryger-Larsen e Bartosz Bereszynski



Dopo il faticoso passaggio del turno in Europa League del Milan di Stefano Pioli contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic, i rossoneri dovranno ora fronteggiare una delle favorite per la vittoria finale nella competizione continentale: stiamo parlando del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils, eliminati dalla fase a gironi di Champions League, ritrovano il Diavolo dopo il 2010, allora in occasione proprio degli ottavi di finale, ma della coppa dalle grandi orecchie.

Intanto il Milan è al lavoro per la trasferta di Roma fondamentale per continuare la corsa sull’Inter e, soprattutto, tenere ben salda la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, ma occhio ad un mancato accesso, che potrebbe anche ridimensionare i colpi in entrata in ottica della finestra estiva di calciomercato. In particolare due nomi, se non dovesse arrivare la Champions, potrebbero essere quelli giusti nel ruolo di vice-Calabria, considerando le prestazioni non ottimali di Diogo Dalot, che dovrebbe, al termine dell’anno, proprio rientrare al Manchester United, club che ne detiene il cartellino.

Calciomercato Milan, doppia idea per la fascia destra: Bereszynski e Stryger Larsen

I due nomi più caldi sarebbero quelli di Jens Stryger Larsen e Bartosz Bereszynski, terzini destri di assoluta affidabilità rispettivamente in forze all’Udinese ed alla Sampdoria. Il primo, danese, ha un contratto in scadenza nel 2022 e la sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 3 milioni di euro, decisamente accessibile.

Prezzo doppio invece per ottenere le prestazioni di Bereszynski della Samp, che anch’egli non ha un contratto lunghissimo, in scadenza nel 2023, ma di grande affidabilità considerando le 18 presenze collezionate finora in questo campionato italiano di Serie A.